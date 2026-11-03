¿Cuánta Agua Hay en el Cutzamala? Así Está el Sistema en la Primera Semana de Noviembre 2026

El Sistema Cutzamala —una de las principales fuentes de abastecimiento de agua del Valle de México— inició noviembre 2026 con un nivel superior al 95%, de acuerdo con reportes de las autoridades.

Se trata de un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua potable para la población e industria de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México.

Debido a su importancia, en N+ te informamos cuál es su nivel, tomando en cuenta las condiciones climatológicas en el centro del país.

Así está el nivel del Cutzamala hoy

Las autoridades responsables de dar a conocer la situación del Cutzamala son el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, y la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable.

En su reporte más reciente, informaron que el sistema tiene actualmente 748.445 millones de metros cúbicos de agua.

Además, dieron a conocer cómo se encuentra el nivel de las tres principales presas, con corte al 2 de noviembre de 2026:

Villa Victoria: Está al 86.99% de su capacidad, al registrar 161.570 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: Está al 98.39% de su capacidad, al registrar 388.040 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Está al 98.24% de su capacidad, al registrar 198.835 millones de metros cúbicos de agua.

La capacidad total del Cutzamala es de 782.521 millones de metros cúbicos, por lo que los 748.445 que tiene actualmente corresponden al 95.65% del almacenamiento.

Sobre el Sistema Cutzamala

El Sistema Cutzamala se extiende por Michoacán, Estado de México y CDMX; tiene siete presas, 3 de almacenamiento: Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines, y 4 derivadoras: El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo.

Aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo, en el Estado de México.

Se considera una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo, ya que debe bombearse el agua desde una altitud de 1,600 metros sobre el nivel del mar (msnm), en su punto más bajo, hasta los 2,702 msnm, en su punto más alto.

De acuerdo con información de la Conagua, aporta el 26% del agua potable que se consume en el Valle de México; el resto del suministro se obtiene del Sistema Lerma, de pozos y de diversos manantiales.

SPB