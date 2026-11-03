Medio Ambiente

¿Cuánta Agua Hay en el Cutzamala? Así Está el Sistema en la Primera Semana de Noviembre 2026

Las lluvias beneficiaron a este sistema hídrico, una de las principales fuentes de abastecimiento del Valle de México

Presa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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