Frente Frío 4 Llega a México: Estos Estados Tendrán Rachas de Viento y Lluvias Hoy

El frente frío 4 llegó a México y comenzó a extenderse sobre el norte del país, por lo que varios estados tendrán un clima adverso marcado por descenso de temperaturas, rachas de viento y lluvias, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió además que el sistema frontal interaccionará en esa región con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, con efectos sobre diversas entidades.

Se trata del frente frío número 4 de los 56 previstos para esta temporada, que abarca de septiembre 2026 a mayo 2027.

El SMN previó seis sistemas frontales más que el promedio, en gran parte debido a los efectos del evento climatológico El Niño, el cual se pronostica que alcance su pico y se convierta en histórico en esta temporada invernal.

¿Qué estados serán afectados por el frente frío 4?

En su Aviso de Sistemas Frontales y Evento de ‘Norte’, el Meteorológico Nacional informó que el frente frío 4 se extenderá este martes sobre el norte y noreste de México. Y en interacción con la vaguada, ocasionará los siguientes efectos:

Rachas de viento de hasta 50 km/h en zonas de la península de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Lluvias e intervalos de chubascos en el norte de México.

Los chubascos son precipitaciones intensas y de corta duración que se caracterizan por un comienzo y un final brusco.

Sistemas meteorológico en México, incluido en frente frío 4. Imagen SMN

Temperaturas bajo cero en México

De acuerdo con las previsiones de las autoridades, hoy varios estados tendrán temperaturas congelantes, producto del frente frío y de otros sistemas en el país:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Según el pronóstico del SMN, mañana miércoles el frente frío se mantendrá estacionario sobre el noreste del territorio nacional, donde ocasionará lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí; así como rachas de viento de hasta 50 km/h en zonas de la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Para el jueves, interaccionará con un canal de baja presión sobre el oeste del golfo de México y una vaguada en niveles medios de la atmósfera extendida sobre la Mesa del Norte, ocasionando rachas de viento, lluvias e intervalos de chubascos en el norte de México.

Al final de este periodo, la masa de aire frío asociada al frente será reforzada y originará un descenso en las temperaturas diurnas sobre entidades del norte del país, apuntó el SMN.

SPB