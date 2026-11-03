Anticiclón Cubrirá Gran Parte de México Hoy: ¿Qué Es y Cuáles Serán sus Efectos en el País?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera cubrirá gran parte de la República Mexicana este martes 3 de noviembre, por lo que aquí te damos a conocer qué es este fenómeno y cuáles son sus efectos.

También puedes consultar todos los canales de difusión de N+ para conocer más detalles del pronóstico del tiempo, así como las afectaciones que actualmente ocasiona el frente frío número 4 de la temporada en estados de la zona norte.

Entra anticiclón a México

De acuerdo con datos del SMN, el anticiclón o circulación anticiclónica ingresó al país ayer por el occidente del territorio nacional.

Pero este martes cubrirá gran parte del país, lo que ocasionará tiempo estable y baja probabilidad de lluvias en México, con excepción de zonas del occidente, oriente y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, donde podrían presentarse lluvias e intervalos de chubascos.

¿Qué es un anticiclón?

Un anticiclón es una zona de alta presión atmosférica donde el aire desciende y se estabiliza, lo que impide la formación de nubes y esto provoca cielos despejados, calor y ausencia de lluvias.

"En temporada de lluvias, los anticiclones pueden bloquear sistemas de tormenta y favorecer olas de calor e incendios forestales", indicó el Sistema Estatal de Protección Civil de Sinaloa en una publicación en Facebook.

Mientras que el Meteorológico Nacional explicó que el aire de los anticiclones desciende sobre el suelo desde las capas altas de la atmósfera, produciendo un fenómeno denominado subsidencia.

“Los anticiclones provocan tiempo estable y ausencia de precipitaciones ya que la subsidencia limita la formación de nubes. La circulación del aire en un anticiclón para el Hemisferio Norte es en sentido de las manecillas del reloj, y en el Hemisferio Sur es en sentido contrario”.

Anticiclón: El aire desciende y provoca tiempo seco y soleado.

Baja presión: El aire asciende y ocasiona enfriamiento del aire húmero, así como formación de nubes.

"El anticiclón es aire pesado convergente que tiende a descender. Es una zona en la que la presión atmosférica es superior a aquella de las zonas que la rodean. Esta masa de aire desciende y se expande por la superficie terrestre", indicó por su parte la fundación Aquae de España.

Imagen de satélite que muestra anticiclón cubriendo gran parte de México. SMN

SPB