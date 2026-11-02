Medio Ambiente

Reaparece un Pez en el Lago de Texcoco ¿Señal de Recuperación? Esto Dice la UNAM

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) fue cancelado en 2018

Reaparece un pez en el Lago de TexcocoReaparece un pez en el Lago de Texcoco. Foto: X @@UNAM_MX

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El Lago de Texcoco, antes destinado al NAICM, muestra señales de vida con el regreso del mexclapique. ¿Qué significa esto para su recuperación? La UNAM tiene respuestas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+