Reaparece un Pez en el Lago de Texcoco ¿Señal de Recuperación? Esto Dice la UNAM

Recientemente se encontró un pez en el Lago de Texcoco, se trata de mexclapique (Girardinichthys viviparus), una especie endémica del Valle de México catalogado como especie en peligro de extinción, pero ¿es señal de recuperación? Esto dicen especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cabe destacar que el hallazgo se dio durante los trabajos de campo que lleva a cabo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en colaboración con Fernando Córdova Tapia, investigador en el laboratorio del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML) de la UNAM.

Además, señala la máxima casa de estudios, el territorio del Lago de Texcoco sufrió durante siglos una profunda transformación debido a los proyectos de desecación y el crecimiento de la mancha urbana. La última gran obra fue el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en 2014, cuya construcción fue cancelada en 2018.

¿Se recupera el Lago de Texcoco?

Fernando Córdova Tapia, investigador de la UNAM, indicó que se analiza la recuperación del ecosistema, y si la presencia de la especie está acompañada por cambios en otras comunidades biológicas, a dos años de su reintroducción al Área Natural Protegida.

“El mexclapique ofrece una oportunidad única para evaluar la recuperación ecológica de los humedales de Texcoco, un territorio que había sido destinado a una gran obra de infraestructura aeroportuaria que ahora está siendo recuperado como espacio para la conservación, la regulación hidrológica y el bienestar socioambiental”, destacó el académico.

Se detalló que las siguientes etapas del trabajo, luego del retorno del mexclapique, estarán orientadas a evaluar de manera integral las condiciones ecológicas de los humedales mediante la calidad del agua y el estudio de las comunidades acuáticas, entre ellos el fitoplancton, el zooplancton, los macroinvertebrados y los peces.

En 2028, la cancelación del NAICM abrió la puerta a la recuperación de las funciones hidrológicas y ecológicas del Lago de Texcoco. Además, en 2022 se publicó el Decreto del Lago de Texcoco, con el que pasó a ser un Área Natural Protegida con el carácter de Área de Protección de Recursos Naturales. Posteriormente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó el Programa Hídrico del Lago de Texcoco, retomando una visión de cuenca orientada a recuperar los cuerpos de agua y reconectarlos con las comunidades.

“A partir de entonces comenzó una nueva etapa de recuperación de la vocación lacustre: la formación de cuerpos de agua, la construcción de bordos y zanjas para retener escurrimientos y la restauración de humedales. En los primeros años de este proceso, la CONANP reportó la recuperación de aproximadamente mil 900 hectáreas de humedales”, puntualizó Córdova Tapia.

Estos esfuerzos, señaló la UNAM, han sido reconocidos por instancias internacionales como la UNESCO, organismo que ha sumado al Lago de Texcoco a la Red Mundial de Sitios de Demostración de Ecohidrología, convirtiéndose en el primero de este tipo en México.

Con información de N+ y UNAM.