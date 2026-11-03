Economía

Remesas a México Crecen 2.1% de Enero a Septiembre de 2026: Banxico

El flujo de recursos provenientes del extranjero mostró un repunte durante septiembre

Remesas a México Crecen 2.1% de Enero a Septiembre de 2026: BanxicoRemesas a México Crecen 2.1% de Enero a Septiembre de 2026: Banxico. Foto: Cuartoscuro

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Las remesas crecieron 2.1% en 2026, alcanzando 47 mil 164 millones de dólares.

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