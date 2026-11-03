Remesas a México Crecen 2.1% de Enero a Septiembre de 2026: Banxico

México recibió 47 mil 164 millones de dólares en remesas durante los primeros nueve meses de 2026, lo que representó un incremento de 2.1% respecto al mismo periodo del año anterior, informó este martes el Banco de México (Banxico).

De acuerdo con las cifras del organismo, entre enero y septiembre de 2025 ingresaron al país 46 mil 184 millones de dólares, por lo que este año se recibieron 980 millones de dólares adicionales, pese al endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, principal origen de estos recursos.

Solo durante septiembre, las remesas sumaron 5 mil 362 millones de dólares, un crecimiento anual de 1.6%, luego de la disminución de 3.6% registrada en agosto.

El aumento de septiembre se explicó por el incremento en el monto promedio de cada envío, que llegó a 426 dólares, es decir, 8.4 por ciento más que en el mismo mes de 2025. Esto compensó la reducción de 6.3% en el número de operaciones, que se ubicó en 12.6 millones.

En el acumulado de enero a septiembre también disminuyó la cantidad de envíos, con una baja de 2.7%, hasta alcanzar 114.9 millones de operaciones. En contraste, el monto promedio aumentó 5%, al pasar de 391 a 411 dólares.

Banxico detalló que el 99.2 por ciento de los recursos recibidos llegó mediante transferencias electrónicas, que sumaron 46 mil 773 millones de dólares. De estos envíos, el 53.6% se depositó en cuentas bancarias y el 46.4% se cobró en efectivo.

Por otra parte, los residentes en México enviaron al extranjero 972 millones de dólares entre enero y septiembre, un aumento de 11.4% respecto al mismo periodo de 2025. Solo en septiembre, estos recursos sumaron 115 millones de dólares, 23.2% más a tasa anual.

En los últimos 12 meses, de octubre de 2025 a septiembre de 2026, México recibió 63 mil 452 millones de dólares en remesas, cifra superior a los 63 mil 370 millones acumulados en los 12 meses anteriores.

Este comportamiento ocurre después de que en 2025 los envíos rompieran una racha de 11 años consecutivos de crecimiento anual. Durante ese año ingresaron 62 mil 472 millones de dólares, una disminución de 3.9% frente al récord alcanzado en 2024.

México se mantiene entre los principales receptores de remesas a nivel mundial.