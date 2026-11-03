Economía

Entrevistas de Trabajo Falsas, el Origen del Robo Histórico a Binance de Más de 6 Mil MDD

Corea del Norte calificó de "retórica absurda" los señalamientos de que el régimen está detrás del hackeo a la plataforma de criptomonedas

Representación de criptomonedas en una ilustración. Foto: ReutersRepresentación de criptomonedas en una ilustración. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+