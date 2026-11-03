Economía

Condusef Alerta por Suplantación de Barclays México; Ofrecen Cursos Falsos de Inversión

Barclays México no ofrece servicios de inversión a personas físicas, no da capacitación ni crea grupos de WhatsApp, aclara la comisión

El logo del grupo financiero Barclays. Foto: ReutersEl logo del grupo financiero Barclays. Foto: Reuters

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