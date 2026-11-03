Condusef Alerta por Suplantación de Barclays México; Ofrecen Cursos Falsos de Inversión

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre la detección de casos de posible suplantación de identidad de las instituciones que conforman el Grupo Financiero Barclays México.

De acuerdo con reportes recibidos por la Condusef, el fraude inicia a través de publicidad en la red social Facebook bajo la supuesta identidad de Barclays México, donde personas desconocidas promueven cursos falsos para convertirse en "especialistas en inversiones”.

Estas, a su vez, trasladan a las víctimas a grupos de mensajería como WhatsApp, bajo denominaciones como "D115 Academia Financiera Barclays", con el fin de explicar a las víctimas cómo inscribirse y acreditar los cursos sobre inversión.

Cuando las víctimas supuestamente acreditan el curso, son inducidas a descargar una aplicación móvil para realizar una inversión inicial, que les permita poner en práctica lo aprendido, bajo la figura “Inversionista Regular” o “Inversionista VIP”.

Desde el momento en que se realiza la primera inversión, se mantiene comunicación constante para generar confianza en las víctimas; sin embargo, al momento de intentar realizar el retiro de su capital o de los supuestos “rendimientos generados”, los estafadores le exigen pagos anticipados por concepto de comisiones, impuestos o procesamiento, argumentando que dicho cobro no puede descontarse del saldo invertido.

Una vez realizado el pago, se interrumpe toda comunicación y la víctima pierde su dinero.

Este mismo modus operandi, alertó la Condusef en un comunicado, podría aplicar para el ofrecimiento de un esquema de inversión denominado “Programa de Valoración del 800%”, con el cual se ofrece al público un “Plan de aumento de riqueza del 800%”, a través de fases mensuales, que al término de 5 meses ofrece el rendimiento acumulado superior a dicho porcentaje.

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Por lo anterior, la Condusef sugirió extremar precauciones ante la oferta de inversiones con altos rendimientos que se realicen a nombre de cualquier institución financiera de Barclays México, ya que esta no ofrece servicios de inversión a personas físicas, no da capacitación ni crea grupos de WhatsApp para ello y tampoco utiliza los esquemas descritos en la formalización de sus operaciones.

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