Accidentes

Profesor de Linares y su Mamá Mueren en Accidente Carretero en Mina, Nuevo León

El percance donde las dos víctimas perdieron la vida se registró en el kilómetro 92 de la carretera Monterrey-Monclova

Accidente donde murió profesor y su mamá en Mina, Nuevo LeónEl accidente vial se registró en la carretera Monterrey-Monclova. Foto: Miguel Fortozo

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