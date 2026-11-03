Profesor de Linares y su Mamá Mueren en Accidente Carretero en Mina, Nuevo León

Un profesor del municipio de Linares y su madre murieron después de ser protagonizar un accidente automovilístico la noche del lunes 2 de noviembre, cuando circulaban sobre la carretera Monterrey-Monclova.

El percance carretero se reportó a la altura del kilómetro 92, en el entronque hacia la comunidad de Espinazo, dentro del municipio de Mina. En el lugar perdieron la vida el profesor Jesús Pedraza Martínez, de 27 años de edad, y su madre, Nereyda Martínez, de 51 años de edad.

Trascendió que la familia, con domicilio en la colonia Zaragoza, en Linares, viajaba con destino al municipio de Mina debido a que Jesús recién había recibido su asignación como docente y este lunes debía presentarse a laborar en su nuevo centro escolar.

Luego de darse a conocer la noticia, la comunidad educativa de la Escuela Primaria 'Profr. Moisés Sáenz Garza', ubicada en el municipio de Linares, lamentó el fallecimiento del profesor y de su mamá, y enviaron sus condolencias a la familia de las víctimas a través de esquelas en redes sociales.

De acuerdo con lo informado por el mismo plantel educativo, Jesús Pedraza fue instructor de inglés durante seis años en esta escuela primaria donde dejó huella y es recordado con cariño por maestros y estudiantes.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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