Menor es Herido de Bala tras Resistirse a Asalto en Monterrey

Un menor de edad fue atacado a balazos al resistirse a un asalto al norte de Monterrey. El reporte de una persona herida por proyectiles de arma de fuego, movilizó a las autoridades al área de urgencias del Hospital Tierra y Libertad los primeros minutos del martes.

La víctima narró que los hechos ocurrieron cerca de las 11 de la noche, cuando salió de su domicilio en compañía de un amigo para que lo llevara a la casa de su pareja en una motocicleta.

Al ir circulando por al avenida Rangel Frías, a la altura de la colonia San Gerónimo, los jóvenes fueron interceptados por dos motocicletas tripuladas por dos hombres en casa uno de los vehículos, quienes sin mediar palabra les dispararon. El menor herido fue trasladado al Hospital Tierra y Libertad.

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Después de recibir el reporte, elementos de Fuerza Civil y agentes ministeriales arribaron al centro médico, ubicado en la avenida Almazán y Rodrigo Gómez. De acuerdo con los primeros reportes, la persona herida se trata de un hombre identificado como Ángel Tadeo de 17 años de edad.

La víctima del intento de asalto y del ataque a balazos, llegó al área de urgencias con al menos una lesión de bala con entrada y salida en una de sus piernas. Hasta el momento, no hay personas detenidas por esta agresión que dejó a un menor lesionado.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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