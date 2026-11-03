Seguridad

Menor es Herido de Bala tras Resistirse a Asalto en Monterrey

La víctima fue trasladada de urgencias al Hospital Tierra y Libertad, con una lesión por proyectil de arma de fuego en una de sus piernas

Policías investigan ataque a balazos contra menor en MonterreyPolicías investigan ataque a balazos contra menor en Monterrey. Foto: N+

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