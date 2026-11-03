Seguridad

Encuentran a Hombre Sin Vida y en Avanzado Estado de Descomposición en Monterrey

Fueron vecinos de la colonia Lomas de Anáhuac los que reportaron la presencia de olores fétidos en la zona

Investigan muerte de hombre en colonia Lomas de Anáhuac en MonterreyLa zona fue acordonada para su investigación. Foto: N+

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