Encuentran a Hombre Sin Vida y en Avanzado Estado de Descomposición en Monterrey

Un hombre fue encontrado en estado de descomposición dentro de su casa en la colonia Lomas de Anáhuac, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Las autoridades ya investigan las causas de su muerte.

Fueron los olores fétidos que emanaba del cuerpo los que alertaron a vecinos de la avenida Almazán y la calle Jurica, en los límites de Monterrey con el municipio de San Nicolás de los Garza.

Después de que las autoridades recibieran el reporte de los vecinos, personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se movilizó hasta la casa donde confirmó la localización de una persona sin vida al interior de la propiedad en renta.

La zona fue acordonada para llevar a cabo el levantamiento de evidencias para las primeras indagatorias y las diligencias correspondientes. De manera extraoficial se informó que la víctima presuntamente se trataría de Javier 'N', de aproximadamente 70 años de edad. Los vecinos refirieron que el hombre vivía solo desde hace tiempo.

Aunque no se le aprecian a simple vista huellas de violencia por avanzado estado de descomposición en el que fue localizado por las autoridades, decidieron realizar la investigación correspondiente en la zona.

Personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), así como detectives de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, comenzaron las averiguaciones en el lugar para determinar cómo ocurrió el fallecimiento de la víctima.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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