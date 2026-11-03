Cultura

¿Quién es Cristina Fernández Cubas, Ganadora del Premio Cervantes 2026?

La escritora española es la sexta mujer en recibir el premio

La escritora española Cristina Fernández CubasLa escritora española Cristina Fernández Cubas. Foto: AP | Archivo

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El Premio Cervantes 2026 celebra a Cristina Fernández Cubas, la sexta mujer en recibir este prestigioso galardón. Su obra ha transformado el cuento contemporáneo. Conoce su trayectoria.

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