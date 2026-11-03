Cristina Fernández Cubas Gana el Premio Cervantes 2026

La escritora española Cristina Fernández Cubas fue galardonada este martes con el Premio Cervantes, el más importante de las letras hispanas, anunció en Madrid el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun.

Durante la lectura del fallo, Urtasun indicó que el jurado argumentó su decisión:

"Por la originalidad, la excelencia y la coherencia de una obra que ha renovado el cuento contemporáneo y transformado la literatura fantástica en español".

Fernández Cubas se convierte en la séptima mujer en recibir el premio desde que se entregó por primera vez en 1976 al español Jorge Guillén. Antes lo obtuvieron la española María Zambrano (1988), la cubana Dulce María Loynaz (1992), la española Ana María Matute (2010), la mexicana Elena Poniatowska (2013) y las uruguayas Ida Vitale (2018) y Cristina Peri Rossi (2021).

Con su elección, el galardón regresa a España después del mexicano Gonzalo Celorio (2025). En los últimos años, el premio se había repartido de dos en dos entre ambos lados del Atlántico: Joan Margarit y Francisco Brines (2019 y 2020), Peri Rossi y el venezolano Rafael Cadenas (2021 y 2022), y Luis Mateo Díez y Álvaro Pombo (2023 y 2024).

El Cervantes reconoce la trayectoria de un autor que, sin importar su nacionalidad, haya enriquecido el legado literario hispánico. El jurado lo integran miembros de la Real Academia Española, de las academias de habla hispana, del Instituto Cervantes, de la conferencia de rectores universitarios de España y de federaciones de críticos, hispanistas y periodistas, además de los dos últimos galardonados, Celorio y Pombo.

El premio está dotado de 125 000 euros. Tradicionalmente, el ganador lo recibe de manos de los reyes de España en una ceremonia en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, el 23 de abril.

CT