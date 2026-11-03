Cultura

Cristina Fernández Cubas Gana el Premio Cervantes 2026

El jurado destacó su aporte al cuento y a la literatura fantástica en español

Cristina Fernández Cubas Gana el Premio Cervantes 2026La escritora Cristina Fernández Cubas durante la conferencia «Una habitación en penumbra (luces y sombras de la escritura)», en el Cuartel de Inválidos y Voluntarios a Caballo, el 6 de julio de 2026. Foto: AP / Archivo

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