Deportes

Video: Momento del Choque entre Jesús de Miguel Alameda y Jesús Owono en el Tenerife vs Andorra

El delantero falleció luego de un fuerte golpe durante un partido de segunda división en España

Jesús de Miguel murió este martes tras fuerte choque en un partido en España. Foto X @CDTOficialJesús de Miguel murió este martes tras fuerte choque en un partido en España. Foto X @CDTOficial
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Video del Choque de Jesús de Miguel y Jesús Owono: Así Fue el Momento en el Tenerife vs Andorra | N+