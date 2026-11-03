Video: Momento del Choque entre Jesús de Miguel Alameda y Jesús Owono en el Tenerife vs Andorra

Este martes 3 de noviembre de 2026, una noticia enlutó al mundo del deporte y en particular del futbol soccer: Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife de España, murió luego del fuerte golpe que sufrió durante un partido.

El joven de 30 años colisionó con el portero del FC Andorra, Jesús Owono, en el tramo final del partido de la Segunda División española, disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

En sus redes sociales, el Club Deportivo Tenerife informó este día sobre el deceso del futbolista, quien había sido ingresado desde anoche a cuidados intensivos del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda".

Video del momento del choque

El video mostró justo el momento del choque entre Jesús de Miguel Alameda y Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido durante el Tenerife vs Andorra.

El guardameta salió varios metros del área de portería para despejar el balón dirigido y al saltar con la rodilla por delante golpeó al delantero.

Jesús de Miguel recibió el fuerte golpe en el pecho, tras el cual entró en paro cardiorrespiratorio. En las imágenes se observó cómo cayó al césped y de inmediato los demás jugadores y servicios médicos corren para atenderlo.

Por el hecho, se suspendió definitivamente el encuentro en el minuto 108, para facilitar el acceso al terreno de juego de los servicios médicos.

El personal de salud atendió al futbolista sobre el césped y luego fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital.

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“No hay nada que mitigue este sentimiento”

En su publicación, el CD Tenerife añadió que "no hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace".

También agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió máximo respeto a su privacidad "en estos terribles momentos".

En otro mensaje, anunció que el sábado 7 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, se celebrará un homenaje en recuerdo de Jesús de Miguel en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Asimismo, dio a conocer que la primera plantilla del club estará presente, junto al cuerpo técnico y la directiva blanquiazul, en el sepelio que se realizará en Navahermosa, Toledo.

"Suspendida, por este trágico suceso, la actividad del CD Tenerife, su equipo femenino y el futbol base, la entidad declara seis días de luto oficial", agregó.

SPB