Sociedad

Localizan Sin Vida a Aguascalentense Desaparecido tras Choque de Trenes en España

El cuerpo de Fernando fue identificado días después del accidente; su pareja resultó lesionada

Fernando de Jesús CalvilloEl cuerpo de Fernando será trasladado a México. Foto: FB Claudia Ávila

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Identifican a Fernando Calvillo, aguascalentense desaparecido tras accidente ferroviario en Toledo.

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