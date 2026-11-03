Localizan Sin Vida a Aguascalentense Desaparecido tras Choque de Trenes en España

Fernando de Jesús Calvillo, el aguascalentense reportado como desaparecido tras el choque de dos trenes en Toledo, España, fue localizado sin vida. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó su identidad siete días después del accidente, ocurrido el pasado 28 de octubre, y anunció que brindará apoyo a sus familiares con los trámites funerarios y la repatriación de sus restos.

A través de un comunicado, la SRE confirmó el fallecimiento de Fernando, de 45 años, cuyo cuerpo permaneció sin identificar tras el accidente ferroviario. Sus familiares habían solicitado apoyo para localizarlo, luego de perder comunicación con él.

La identidad del mexicano fue corroborada durante la medianoche del 2 de noviembre por el Centro Integrado de Datos, organismo que reportó 69 personas fallecidas, de las cuales 66 habían sido identificadas mediante pruebas de ADN.

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Ante esta situación, las autoridades mexicanas informaron que apoyarán a los familiares con los trámites necesarios, los gastos funerarios y la repatriación de los restos, de acuerdo con las decisiones que tomen sus seres queridos.

Fernando viajaba acompañado de su pareja, quien también resultó lesionada durante el accidente; sin embargo, sus heridas no pusieron en riesgo su vida.

Finalmente, las autoridades mexicanas agradecieron el acompañamiento de la Guardia Civil de España durante las labores de búsqueda e identificación de los connacionales que viajaban en el tren.