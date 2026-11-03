¿Tembló en Mexicali Hoy? Esto Se Sabe Sobre Sismos en Baja California

La tarde de este martes, el Gobierno de Baja California alertó sobre un temblor en Mexicali, por lo que llamó a la ciudadanía a tomar sus precauciones ante posibles réplicas.

En N+ te informamos cuál fue el reporte de las autoridades bajacalifornianas y del Servicio Sismológico Nacional (SSN) ante los sismos en la entidad.

¿Se registró un temblor en Mexicali?

A través de redes sociales, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, informó poco antes de las 13:00 horas que se registró un temblor magnitud preliminar 5.1 con epicentro a 4 kilómetros al oeste-noroeste del ejido Nuevo León, de acuerdo con información del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE).

Más tarde, informó que la magnitud se había reclasificado a 4.9, según el Centro.

Reporte oficial del SSN

Sin embargo, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) precisó que en total ocurrieron dos temblores:

12:17 horas: Sismo magnitud 4.1 a 27 km al noroeste de Guadalupe Victoria, en el Valle de Mexicali, BC.

12:27 horas: Sismo magnitud 4.6 a 12 km al noroeste de Guadalupe Victoria, en el Valle de Mexicali, BC.

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Sin daños al momento

La gobernadora también indicó que hasta el momento no se reportan daños.

“Les pedimos mantener la calma, tomar sus precauciones ante posibles réplicas y mantenerse atentos a la información que estaremos compartiendo a través de nuestros canales oficiales. Recuerden que, ante cualquier emergencia, pueden comunicarse al 9-1-1”, puntualizó.

También el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, alertó sobre el temblor y dijo que a través de la Dirección Municipal de Protección Civil, el gobierno municipal se mantendría atenta.

“Recomendamos a la ciudadanía mantener la calma, identificar sus zonas seguras y mantenerse informada por medio de los canales oficiales”, expresó.

Usuarios de redes sociales indicaron que el temblor se sintió fuerte en Mexicali, unos más señalaron que también fue percibido en Tijuana y que el edificio de gobierno municipal de Ensenada fue evacuado.

También el Gobierno de Sonora se pronunció en la red social X al descartar lesionados y afectaciones por el temblor en Baja California.

“En Sonora no se reportan daños, afectaciones ni personas lesionadas”, dijo.

SPB