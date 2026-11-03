Sociedad

¿Tembló en Mexicali Hoy? Esto Se Sabe Sobre Sismos en Baja California

Autoridades bajacalifornianas y el Servicio Sismológico Nacional comparten reporte oficial sobre actividad sísmica este martes en la entidad

Los sismos ocurrieron este martes en Mexicali, BC. Foto: N+Los sismos ocurrieron este martes en Mexicali, BC. Foto: N+
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