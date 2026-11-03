Sismos en México Hoy: ¿Dónde Hubo Temblores este Martes y Cuál Fue Su Magnitud?

México es uno de los países con mayor actividad sísmica debido a su ubicación geográfica y a la interacción de distintas placas tectónicas. Por esta razón, diariamente se registran movimientos telúricos en diferentes regiones del territorio nacional, aunque no todos son perceptibles para la población.

Este martes, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer los reportes de los temblores registrados durante la jornada, con información sobre su magnitud, epicentro, profundidad y hora en que ocurrieron.

¿Dónde tembló este martes?

El SSN reportó temblores de magnitud mayor a 4.0:

A las 6:46:16 horas ocurrió un temblor de magnitud 4.2, a 52 kilómetros (km) al sureste de Coalcomán, Michoacán, tuvo una profundidad de 29 km.

2:58:25 horas: sucedió un sismo de magnitud 4.2, a 144 km al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 10 km.

9:31:58 horas: se registró un temblor a 49 km al sur de Sayula de Alemán, Veracruz, su magnitud fue de 4.0, con una profundidad de 127.8 km.

12:17:13 horas: sismo de magnitud 4.1 a 27 km al noroeste de Guadalupe Victoria, Baja California, tuvo una profundidad de 4km.

12:27:32 horas: temblor de magnitud 4.6, a 12 km al noroeste de Guadalupe Victoria, Baja California. Con profundidad de 14 km.

Ante un sismo, es importante mantener la calma y actuar con responsabilidad para proteger tu vida y la de quienes te rodean. Si te encuentras dentro de un edificio, aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer; busca un lugar seguro, como debajo de una mesa resistente, y protege tu cabeza y cuello. No utilices elevadores ni corras hacia las salidas mientras el movimiento continúa. Cuando termine el sismo, evacúa con precaución si es necesario, siguiendo las rutas de emergencia y evitando regresar por objetos personales.

FBPT