Sociedad

Al Menos 25 Jóvenes se Intoxican por Beber en Exceso Durante Halloween en Chiapas

La fiesta convocada a través de redes sociales terminó en un hospital para varios asistentes que requirieron de atención médica

El SAE de Tapachula, Chiapas, atendió la emergencia por intoxicación alcohólicaEl SAE de Tapachula, Chiapas, atendió la emergencia por intoxicación alcohólica. Foto: Facebook | Ambulancias Grupo SAE A.C.

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