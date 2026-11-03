Al Menos 25 Jóvenes se Intoxican por Beber en Exceso Durante Halloween en Chiapas

En Tapachula, Chiapas, al menos 25 jóvenes resultaron intoxicados, entre ellos menores de edad, presuntamente por el consumo de bebidas alcohólicas en exceso en una fiesta de Halloween.

La fiesta se celebró en el Club Campestre de Tapachula, y fue convocada a través de redes sociales.

Verónica Villatoro Martínez, jefa de Jurisdicción Sanitaria número 7 en Tapachula, dijo que el Grupo de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) atendieron a 25 personas entre hombres y mujeres de distintas edades.

"Muchos de ellos se fueron por sus propios medios o llegaron los papás”, informó Villatoro Martínez.

Al lugar acudió personal de SAE para atender la situación. Dos jóvenes de 16 y 22 años fueron trasladados a un hospital para su valoración médica y posteriormente fueron dados de alta.

La jefa sanitaria detalló que los dos pacientes ingresados a urgencias fue que “en ambos casos se diagnosticó intoxicación alcohólica aguda de nivel moderado. Asimismo, por su valoración favorable fueron dados de alta al mediodía del primero de noviembre, o sea, estuvieron horas hospitalizados”.

Los organizadores del evento son investigados por parte de las autoridades de justicia para deslindar responsabilidades.

Por su parte, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a los padres de familia a mantenerse atentos de sus hijas e hijos, para prevenir el consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad y, especialmente, evitar su ingesta excesiva, ya que puede ocasionar graves daños a la salud.

Con información de Juan Álvarez

ICM