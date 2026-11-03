Seguridad

Investigan Si Helicóptero de Guardia Estatal Disparó contra Familia en Matamoros

La agresión ocurrió en medio de los bloqueos tras la captura de un líder criminal de la región. En los hechos murió una niña de 7 años y resultó herida la madre de familia

Camioneta de la familia que fue atacada en Matamoros.Foto: N+

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