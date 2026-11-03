Investigan Si Helicóptero de Guardia Estatal Disparó contra Familia en Matamoros

La Fiscalía de Tamaulipas investiga si un helicóptero de la Guardia Estatal es el responsable de disparar contra una familia que viajaba en una camioneta, el jueves pasado en Matamoros, en medio de los bloqueos tras la captura de un líder criminal de la región.

La familia Pardo integrada por un matrimonio y 5 hijos menores de edad, se dirigía a casa de un familiar cuando, a la altura del Ejido Las Rusias, en el km 4.5 de la carretera a Reynosa, un helicóptero de la Guardia Estatal abrió fuego en contra de la camioneta negra en la que se transportaban.

En el asiento trasero, la madre intentó proteger con su cuerpo a Aranza Aidelany, de 7 años, quien recibió un disparo en la cabeza.

Al respecto Selina, una familiar, indicó:

“De repente vemos que viene un helicóptero de la Guardia Estatal, venía como de Reynosa, se escucharon de 5 a 7 disparos nosotros ni por la cabeza nos imaginamos que era mi hermana y mis sobrinos”.

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El hijo mayor, de tan solo 13 años, llevó a sus hermanos a resguardarse a casa de su familiar, mientras que sus padres esperaban atención médica. La niña fue declarada sin signos vitales por una ambulancia que llegó al lugar.

“Le empiezo a hacer señas al helicóptero que ya no disparara porque el helicóptero los venía siguiendo, o sea ya estaba arriba de mi casa volando. Los niños bajaron gritando que les estaban disparando y que su mamá estaba tirada con su hermanita”, señaló Selina.

La madre fue traslada al hospital herida en una rodilla.

“Como no contaba con signos vitales nos quedamos ahí con la niña hasta que llegan por ella. Se tardaron dos, tres horas”, explicó Selina

Aranza Aidelany era originaria de Brownsville, Texas, al igual que sus 4 hermanos. Fue sepultada este fin de semana en un panteón de Matamoros.

Selina la tía de Aranza mencionó:

“Era la que siempre hablaba, era una cotorrita. Nosotros queremos justicia para la niña, que esto no se quede así, que sea una carpeta que se abre y se cierra nada más”.

El gobernador Américo Villarreal dijo que se investiga la procedencia del disparo por parte de un helicóptero de la Guardia Estatal mientras que la fiscalía del estado confirmó que la trayectoria de la bala que impactó a la menor viajó de arriba hacia abajo. Además, se están confrontando las ojivas halladas en el lugar del ataque con la base de datos para ver si están relacionados en otros hechos delictivos.

Con información de Gloria Murata.

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