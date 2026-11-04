Seguridad

Asegura FGR Más de 300 Mil Litros de Hidrocarburos en Montemorelos, NL

Fue en el ejido Las Puentes donde autoridades federales realizaron un cateo

CateoAutoridades aseguraron diversos tanques con hidrocarburos. Foto: FGR

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