Asegura FGR Más de 300 Mil Litros de Hidrocarburos en Montemorelos, NL

Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) lograron asegurar más de 300 mil litros de probable hidrocarburo los cuales eran almacenados al interior de un predio ubicado en el ejido Las Puentes, en el municipio de Montemorelos, Nuevo León.

Este hecho ocurrió luego de que autoridades federales llevaran a cabo un cateo del lugar mencionado. En este punto fueron asegurados aproximadamente 303 mil litros de probable hidrocarburo, además de diversos objetos utilizados para su almacenamiento.

Fue la Policía Federal Ministerial (PFM), adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien confirmó el aseguramiento de seis tanques de almacenamiento, dos contenedores tipo frac tank, 229 cubitanques, un semirremolque tipo tanque, un remolque tipo cama y un montacargas.

En el lugar también fueron asegurados cuatro equipos de bombeo, una planta generadora de electricidad, una revolvedora de concreto y 50 costales con polvo blanco de composición aún no determinada. En el lugar también fue localizada varia documentación.

La FGR informó que el hidrocarburo y los demás objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia de las sustancias, así como las posibles responsabilidades penales contra quien o quienes resulten responsables.