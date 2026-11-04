Colocan Altar en Plaza de Armas de Tampico en Memoria de 40 Mujeres Víctimas de Violencia

En memoria de 40 mujeres que fueron asesinadas en distintas entidades del país, el Colectivo Feminista Mujer Manglar realizó un altar dedicado a recordar sus historias y mantener viva su memoria.



La ofrenda incluyó los nombres de mujeres que perdieron la vida en hechos de violencia, entre ellas Karla Roses, cuyo responsable del asesinato actualmente fue sentenciado a 40 años de prisión y recluido en el CEDES Altamira.



También se recordó a Jessica, quien fue asesinada hace más de siete años cuando se encontraba embarazada, así como a Dafne Zapata Quintos, la adolescente que perdió la vida tras los hechos ocurridos en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero.



A través de este altar, las integrantes del colectivo buscan rendir homenaje a las víctimas, visibilizar la violencia que enfrentaron y expresar su solidaridad con las familias que continúan viviendo las consecuencias de estas pérdidas.