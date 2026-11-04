Seguridad

Colocan Altar en Plaza de Armas de Tampico en Memoria de 40 Mujeres Víctimas de Violencia

La ofrenda incluyó los nombres de víctimas como Karla Roses, Jessica y Dafne Zapata Quintos

Instalan Altar en Plaza de Armas de Tampico en Memoria de 40 Mujeres Víctimas de ViolenciaInstalan Altar en Plaza de Armas de Tampico en Memoria de 40 Mujeres Víctimas de Violencia. Foto: N+

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En la Plaza de Armas de Tampico, un altar honra a 40 mujeres víctimas de violencia. Recordamos a Karla Roses y otras, buscando justicia y memoria.

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