Internacional

Papa León XIV Recibe a Bob Dylan en El Vaticano, Previo a Concierto en Roma

El músico estadounidense y premio nobel de Literatura ha regresado a Italia para iniciar una gira por Europa

Papa León XIV se reúne con Bob DylanPapa León XIV se reúne con Bob Dylan. Foto: X @VaticanNews

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Bob Dylan, el legendario músico y premio Nobel, visita al papa León XIV en el Vaticano. Mañana canta en Roma, ¡no te lo pierdas!

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