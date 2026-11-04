Internacional

'Tenemos la Oportunidad de Lograr un Cambio Real': James Talarico, Senador Electo de Texas

En entrevista, el demócrata envía mensaje a los texanos y revela si está dispuesto a trabajar con el presidente Donald Trump

James Talarico habla tras su victoria en las elecciones de mitad de mandato, en Austin, Texas. Foto: ReutersJames Talarico habla tras su victoria en las elecciones de mitad de mandato, en Austin, Texas. Foto: Reuters
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