'Tenemos la Oportunidad de Lograr un Cambio Real': James Talarico, Senador Electo de Texas

Tras las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, James Talarico se convirtió en el primer demócrata en obtener un lugar en el Senado por el estado de Texas en 38 años; y aunque admitió que no imaginó la magnitud de lo que se estaba construyendo, enfatizó que ahora hay una oportunidad de lograr un cambio real para los habitantes de ese estado.

El político concedió este miércoles una entrevista para N+Univision, en la que habló de la coalición que vio que se estaba formando, con votantes primerizos, jóvenes y personas de todo el estado; “gente que está harta y lista para un cambio”.

“Sabía que estábamos construyendo algo especial. No imaginé que llegaría a ser de tal magnitud, pero realmente creo que ahora tenemos un mandato del tamaño de Texas”, sostuvo.

Para Talarico, ahora existe la oportunidad de un cambio real, que incluya la reducción de costos, la erradicación de la corrupción y el construir “un gobierno que sea del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

A quienes votaron en su favor, les externó que se siente honrado por la confianza que depositaron en él, y les garantizó que trabajará cada día para ser digno de ella.

“Y a los texanos que no votaron por mí: también quiero ser su senador. Quiero servirles, trabajar con ustedes y luchar por ustedes en Washington, D.C. No voy a Washington para representar al Partido Demócrata. Voy a ir a Washington para representar a todos los texanos”.

Sobre el cambio para la ciudadanía, además de reducir los costos, se pronunció por “devolver la sensatez” a la política migratoria y la política exterior.

Al ser cuestionado sobre si estaría dispuesto a trabajar con el presidente Donald Trump, afirmó lo hará cuando tenga que hacerlo y cuando pueda, con el objetivo de lograr resultados en beneficio de los texanos.

Incluso recordó que tanto él como el presidente apoyaron la suspensión de los impuestos federales a la gasolina y al diésel, que se aplican cada vez que alguien llena el tanque de su vehículo.

“Si suspendiéramos estos impuestos ahora mismo, podríamos reducir el precio de la gasolina en 18 centavos por galón de inmediato. Sé que esto no lo resuelve todo, pero puede brindar un alivio muy necesario mientras ponemos fin a esta desastrosa guerra y logramos reducir los precios a largo plazo”, comentó y añadió que es un ejemplo de algo que se podría hacer de inmediato, mediante un esfuerzo bipartidista, para devolver algo de dinero a los bolsillos de los texanos.