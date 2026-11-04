Trump Reaparece tras Elecciones Intermedias; Atribuye Derrota Republicana a Guerra en Irán

Luego de la derrota electoral del partido Republicano ante el Demócrata, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reapareció hoy en público para presentar avances en la obra del salón de baile de la Casa Blanca. En declaraciones a la prensa, el mandatario reconoció que la guerra en Irán afectó el resultado de los comicios intermedios.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Reaccionó Trump al Triunfo de los Demócratas en las Elecciones Intermedias de EUA

Cuestionado sobre los comentarios del vicepresidente, J.D. Vance, quien culpó a la guerra en Irán por la derrota republicana en las elecciones intermedias del martes, Trump dijo que "es, en gran medida, cierto", porque el conflicto "provocó un ligero aumento en el precio de la gasolina".

Trump insistió que la guerra en Irán era algo que tenía que hacer.

“Al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear", afirmó el republicano por el conflicto que inició el 28 de febrero de 2026 con ataques conjuntos con Israel, acciones que llevaron a un conflicto que afectó el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz.

Trump también defendió la labor del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y descartó su posible destitución: "Creo que está haciendo un muy buen trabajo".

Además, el republicano dijo que no cree que la nueva mayoría demócrata en el Congreso impulse un juicio político en su contra, proceso conocido como impeachment.

"Creo que destruiría al Partido Demócrata si lo hicieran. Porque, ¿un juicio político sin motivo? ¿Por qué? ¿Por tener un país exitoso? Nuestro país tiene ahora más éxito que en cualquier otro momento de su historia", sostuvo.

Las expectativas por un posible juicio político al presidente Trump aumentaron después de que los demócratas arrebataron a los republicanos las dos cámaras del Congreso en una victoria que les reportó importantes ganancias incluso en estados considerados bastiones del partido de Trump.

Durante su primer mandato, la Cámara Baja demócrata aprobó dos acusaciones de juicio político contra Trump, acciones que no prosperaron en el Senado.

Con información de N+ y agencias.

RMT