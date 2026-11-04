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Trump Reaparece tras Elecciones Intermedias; Atribuye Derrota Republicana a Guerra en Irán

El mandatario estadounidense también descartó un ‘impeachment’ en su contra con la nueva mayoría demócrata en el Congreso

Trump reaparece tras derrota en elecciones intermediasTrump reaparece tras derrota en elecciones intermedias. Foto: Reuters

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La guerra en Irán y su impacto en las elecciones: Trump defiende sus acciones y descarta un 'impeachment'.

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