OMS Incorpora Dos Nuevas Vacunas Candidatas a Ensayos contra el Ébola

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó la incorporación de dos nuevas vacunas candidatas contra el ébola a los ensayos clínicos que se realizan en África, en medio de una epidemia que ha causado más de 5 mil 300 muertes.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó este miércoles que grupos de expertos recomendaron agregar ambos candidatos a las pruebas que comenzaron a finales de octubre en la República Democrática del Congo (RDC).

Hace unos días, Jean Kaseya, director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC África), afirmó que el continente “no está ganando” la batalla contra el ébola. El funcionario advirtió que se necesita hacer más contra la epidemia que se ha propagado desde la República Democrática del Congo hacia otros países.

La epidemia que inició en mayo de este año ha cobrado más de 5 mil muertes desde su inicio, pero aún no da signos de ralentización.

Se detectaron 11 casos en Kenia. Los contagios cobraron la vida de dos personas, una de ellas se había contagiado en Uganda.

Ante el aumento de los contagios, Jean Kaseya llamó a redoblar los esfuerzos contra la epidemia durante una cumbre virtual con ministros de salud.

Autoridades sanitarias temen que el actual brote del virus Bundibugyo alcance al ocurrido entre 2014 y 2016 en África occidental. Aquella epidemia sumó 28 mil contagios y provocó más de 11 mil muertos.