Internacional

OMS Incorpora Dos Nuevas Vacunas Candidatas a Ensayos contra el Ébola

La decisión se da en medio de una epidemia en África que ha dejado más de 5 mil 300 personas fallecidas

OMS Incorpora Dos Nuevas Vacunas Candidatas a Ensayos contra el ÉbolaOMS Incorpora Dos Nuevas Vacunas Candidatas a Ensayos contra el Ébola. Foto: AFP

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La OMS incorpora dos nuevas vacunas candidatas contra el ébola en ensayos clínicos en África, en medio de una epidemia que ha cobrado más de 5,300 vidas

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