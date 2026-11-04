Accidentes

Flamazo por Acumulación de Metano Moviliza a Bomberos en una Vivienda de Puebla

Elementos de Protección Civil recibieron el reporte de una presunta explosión por fuga de gas en la calle 7E y retorno 9E de Bosques de San Sebastián

Bomberos atienden flamazo en Bosques de San Sebastián.Bomberos atienden emergencia en Bosques de San Sebastián. Foto: PC Puebla

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Bomberos atienden emergencia en Puebla por acumulación de metano. Tres personas presentaron crisis nerviosa, pero no hubo lesionados.

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