Flamazo por Acumulación de Metano Moviliza a Bomberos en una Vivienda de Puebla

Una importante movilización de bomberos se realizó en la unidad habitacional Bosques de San Sebastián, del municipio de Puebla, donde atendieron una presunta explosión por fuga de gas.

Las corporaciones de atención a emergencias acudieron a la casa ubicada en la calle 7 E y retorno 9 E, donde las primeras llamadas hechas al número de emergencias 911 indicaron que se había registrado la explosión.

Los tragahumos ingresaron al lugar y, tras realizar las acciones necesarias para garantizar la seguridad en el inmueble, confirmaron que lo que se había presentado era un flamazo ocasionado probablemente por acumulación de metano en un registro de la azotea.

El personal de Protección Civil realizó la revisión de dos tanques de gas LP sin encontrar fugas y se brindó atención a tres personas por crisis nerviosa.

Aunque en su momento no fueron reportadas personas lesionadas, los vecinos aseguraron que la propietaria sí había resultado afectada.

Preocupados por lo sucedido, los vecinos se reunieron una vez que los bomberos se retiraron para analizar lo ocurrido y realizar las acciones correspondientes para apoyar a la agraviada y evitar que suceda lo mismo en sus respectivos domicilios.

Por otro lado, paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) se trasladaron en motocicleta a la central de abasto de Puebla para atender un reporte de explosión.

Al llegar se entrevistaron con los afectados quienes señalaron que un producto químico hizo reacción al tocar agua y generó un estallido que alarmó a los locatarios y clientes que se encontraban en la zona.

Al lugar arribaron bomberos del estado y Protección Civil quienes evaluaron la situación y verificaron que ya no existiera algún riesgo para la población.

Los rescatistas señalaron que sólo se prestó asistencia médica a personas que resultaron con crisis nerviosa y que no hubo lesionados.

Con información de N+

MCS