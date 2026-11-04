Operativo de Tránsito Terminó con 66 Motos Aseguradas en Guadalupe, Nuevo León

Un total de 66 motocicletas fueron aseguradas durante un operativo implementado por elementos de Tránsito y de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, luego de detectar diversas irregularidades entre los conductores, quienes presuntamente circulaban a exceso de velocidad y no contaban con la documentación correspondiente.

El dispositivo de seguridad fue instalado sobre el Boulevard Miguel de la Madrid y la avenida Día del Empresario, donde las autoridades establecieron un filtro para revisar a los motociclistas que transitaban por este sector.

El operativo se realizó luego de que vecinos de la zona manifestaran constantes quejas por la manera imprudente en que algunos motociclistas circulaban por las vialidades, poniendo en riesgo tanto su integridad como la de otros automovilistas.

Además, en este sector se ha señalado la frecuente presencia de grupos de motociclistas que presuntamente realizan carreras clandestinas, situación que ha generado molestias entre los habitantes y personas que utilizan estas avenidas.

Durante las revisiones, los elementos de Tránsito detuvieron a una caravana de conductores de vehículos ligeros para solicitarles sus documentos y verificar que cumplieran con las disposiciones correspondientes para circular.

Sin embargo, varios de los motociclistas no pudieron acreditar que contaban con la documentación necesaria, entre ella licencia de conducir, seguro vigente y comprobantes de pagos al corriente.

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También se detectaron casos relacionados con multas pendientes. Ante estas irregularidades, las autoridades procedieron al aseguramiento de las unidades, contabilizando un total de 66 motocicletas retiradas de circulación durante el despliegue.

La movilización llamó la atención de quienes transitaban por el lugar, debido a que varios de los conductores tuvieron que continuar su camino a pie, mientras cargaban únicamente sus cascos, luego de que sus vehículos fueran asegurados por los oficiales.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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