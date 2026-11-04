Seguridad

Operativo de Tránsito Terminó con 66 Motos Aseguradas en Guadalupe, Nuevo León

Quejas vecinales por presuntas carreras clandestinas y conducción imprudente derivaron en un operativo de revisión sobre el Boulevard Miguel de la Madrid

Retiran de Circulación Decenas de Motos en GuadalupeOperativo de Tránsito Terminó con 66 Motos Aseguradas.Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Algunos conductores tuvieron que retirarse caminando del lugar luego de que sus unidades fueran trasladadas por los elementos de Tránsito.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+