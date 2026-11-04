Comando Armado Somete a Guardias y Asalta Empresa en Ciénega de Flores, Nuevo León

Un comando armado irrumpió durante la madrugada en un parque industrial ubicado en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, donde sometió y maniató a dos guardias de seguridad para apoderarse de equipo eléctrico valorado en más de 150 mil pesos.

La agresión contra los trabajadores y el robo a la empresa se registró en el Parque Industrial La Aurora, ubicado sobre la carretera Ciénega de Flores–Salinas Victoria, a un costado de un terreno baldío.

De acuerdo con los primeros reportes y con las declaraciones de las víctimas, un grupo conformado por al menos seis hombres armados ingresó a las instalaciones de manera violenta. En el sitio, los delincuentes atacaron y sometieron a dos vigilantes, entre ellos un hombre de 55 años que resultó con lesiones en un hombro.

Tras agredir físicamente a los guardias, los asaltantes los dejaron amarrados para posteriormente apoderarse de al menos diez pastillas termomagnéticas de alto valor comercial, estimados en más de 150 mil pesos.

Posterior al robo, los delincuentes se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Minutos más tarde se solicitó el apoyo de una ambulancia y de corporaciones policiales para brindar atención médica al vigilante herido y comenzar con las indagatorias correspondientes.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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