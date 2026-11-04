Seguridad

Comando Armado Somete a Guardias y Asalta Empresa en Ciénega de Flores, Nuevo León

Los ladrones amarraron a los trabajadores para llevarse un equipo eléctrico valorado en más de 150 mil pesos

Fuerza Civil de Nuevo LeónFoto: N+

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