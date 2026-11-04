Sociedad

Acuden Familias de El Mezquital al ITAVU para Exigir Respuestas sobre Reubicación en Matamoros

Temen no formar parte de la reasignación que se ha realizado a través del programa Viviendas para el Bienestar

Acuden Familias de El Mezquital al ITAVU para Exigir Respuestas sobre Reubicación en MatamorosAcuden Familias de El Mezquital al ITAVU para Exigir Respuestas. Foto: N+

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Habitantes de El Mezquital en Matamoros buscan certeza sobre su reubicación.

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