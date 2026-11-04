Acuden Familias de El Mezquital al ITAVU para Exigir Respuestas sobre Reubicación en Matamoros

Un grupo de habitantes del Puerto El Mezquital acudió hasta las oficinas del ITAVU en Matamoros y manifestó su inconformidad ante la falta de una respuesta concreta respecto a su situación habitacional dentro del proceso de reubicación que se desarrolla en la zona. Cecilia Jazmín Mina Rodríguez señaló que son al menos 16 familias las que permanecen en incertidumbre, luego de que diversas dependencias les han indicado que la atención de su caso corresponde a otra instancia.

'Nos traen como pelotita, que vayamos para allá y que vayamos para acá. Ahorita somos 16 personas las que estamos afectadas', Cecilia Jazmín Mina Rodríguez, habitante de Puerto el Mezquital.

La habitante explicó que algunas familias ya fueron trasladadas a viviendas en un fraccionamiento, mientras que otras continúan esperando una definición. Incluso, aseguró que recientemente se presentó un conflicto cuando se intentó desalojar a una persona cuya hermana ya había recibido una casa, situación que generó preocupación entre los vecinos por no contar con alternativas claras de reubicación.

Ante la falta de avances, los afectados adelantaron que continuarán realizando gestiones ante autoridades estatales en Ciudad Victoria para buscar certeza sobre su situación. Indicaron que su principal preocupación es desconocer si forman parte de las próximas etapas del programa de vivienda y cuánto tiempo más tendrán que esperar para recibir una solución definitiva.