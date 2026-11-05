Internacional

¿De Dónde Son los Padres de Xavier Becerra, el Demócrata Que Gobernará California?

Hará historia al convertirse en el primer gobernador latino de California en más de 150 años

Xavier Becerra será el primer gobernador latino de California en más de 150 añosFoto: EFE
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