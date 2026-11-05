¿De Dónde Son los Padres de Xavier Becerra, el Demócrata Que Gobernará California?

Xavier Becerra, próximo gobernador de California, derrotó al republicano Steve Hilton. Su campaña estuvo marcada por muchos ataques, principalmente por su origen latino. Su historia llamó la atención por todo lo que enfrentó para consolidarse como la mejor opción para los estadounidenses. Pero, ¿quiénes son sus padres y por qué han causado curiosidad?

Becerra se convirtió en el primer integrante de su familia en graduarse de la universidad. Destacó también por ser fiscal de California y, mientras estuvo al frente de ese órgano, demandó en más de 100 ocasiones al presidente Donald Trump durante su primer mandato por las políticas antinmigrantes.

También es reconocido por convertirse en el primer hispano al frente de la Salud Federal en la administración de Joe Biden.

“Viendo a mis padres trabajar bien duro, siempre teniendo los retos frente a ellos y que cumplieron, así que yo tengo que cumplir sabiendo que va a haber mucho reto: Donald Trump, los incendios, el costo de la energía”, dijo en entrevista a EFE previo a los comicios.

El abogado y político estadounidense nació el 26 de enero de 1958 en Sacramento, California, en una familia de origen mexicano. Su padre, Manuel Guerrero Becerra, nació en Estados Unidos, pero creció en Tijuana. Mientras que su mamá, María Teresa, es inmigrante mexicana originaria de Jalisco. Emigró a California y trabajó como clerical/secretaria.

Hilton, su contrincante republicano, nacido en Reino Unido, cuestionó el origen de su familia, por lo que se desató una controversia. Becerra, no dudó en defenderlos.

“Perdí todo respeto para mi contrincante Steve Hilton, cuando atacó a mi papá… porque la familia se tuvo que ir a México porque los americanos no querían darle trabajo a mi abuelo. Me da rabia porque no conoce al inmigrante”, dijo.

Xavier Becerra ha asegurado que sus raíces están relacionadas fuertemente con sus prioridades como gobernador de California. Tal es el caso del fortalecimiento de los vínculos bilaterales con México, por lo que busca una cooperación estrecha con el país vecino.

“Así que para mí no solo porque soy hijo de herencia mexicana, sino porque sé la importancia de México para California. Vamos a crecer eso, ese enlace y hacer más fuerte esa relación”, indicó en entrevista.

El triunfo de dos personas de origen mexicano en las elecciones intermedias de Estados Unidos fue destacado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina:

"Quisiera resaltar el triunfo de dos personas de origen mexicano, que son el gobernador electo de California y la gobernadora electa de Texas", dijo en referencia a los demócratas Xavier Becerra y Gina Hinojosa.

Asimismo, puntualizó que, independientemente del resultado de la jornada, se busca siempre la mejor relación con EUA.

"Independientemente del resultado de la elección, buscamos siempre la mejor relación con Estados Unidos, garantizando siempre el respeto a nuestra soberanía, la integridad territorial y a la colaboración sin subordinación", añadió.

EPP