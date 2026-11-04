Internacional

Renuncia Presidente de Adif una Semana Después del Accidente Ferroviario en España

Se suma a la renuncia del ministro de Transportes, Óscar Puente, anunciada el martes

Renuncia Presidente de Adif una Semana Después del Accidente Ferroviario en EspañaGrúas levantan vagones de tren mientras rescatistas buscan víctimas de una colisión entre dos trenes en Urda, España, el jueves 29 de octubre de 2026. Foto: AP / Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+