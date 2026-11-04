Renuncia Presidente de Adif una Semana Después del Accidente Ferroviario en España

El presidente de la empresa pública ferroviaria Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, presentó su dimisión al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, quien la aceptó este miércoles en una reunión entre ambos, una semana después del accidente de trenes en el que murieron al menos 69 personas.

Fuentes gubernamentales confirmaron la salida, según informó la agencia EFE. Llega un día después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunciara su renuncia ante la Diputación Permanente del Congreso.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Familias Reciben Identificaciones de Víctimas Tras Accidente Ferroviario en Toledo

Puente relacionó su salida directamente con el accidente.

"Un ministro no puede continuar en su puesto con un accidente de este tipo", dijo.

El choque ocurrió en la provincia de Toledo, cuando un tren de alta velocidad se estrelló contra otro que se había detenido en las vías. Las autoridades españolas informaron que 54 de los 69 fallecidos eran españoles, cuatro estadounidenses y uno canadiense. Entre las víctimas también hay una persona de Francia, Japón, Argentina, México, Portugal, Túnez y la República Checa.

Hasta el martes se había identificado a 66 de los fallecidos. Faltaban tres cuerpos por identificar y tres personas seguían desaparecidas: dos australianos y un japonés.

El accidente se produjo nueve meses después de otra colisión, más al sur, en la misma línea Madrid-Sevilla, que dejó 46 muertos. Ambos hechos han sacudido la confianza en una red ferroviaria elogiada durante mucho tiempo por su velocidad y su seguridad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a realizar una investigación e introducir mejoras para restablecer la confianza en el sistema, que transportó a unos 45 millones de viajeros el año pasado, incluidos millones de turistas. El choque ocurrió un mes antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que Sánchez busca prolongar su mandato de ocho años, y ahora enfrenta preguntas sobre la seguridad de los ferrocarriles y sobre las inversiones que sus gobiernos han realizado en la infraestructura del país.

CT