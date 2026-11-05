Internacional

Muere Elsa Pavón, una de las Fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo

Junto con Isabel Chorobik de Mariani, la activista argentina fundó la organización en 1977

Elsa Pavón, cofundadora de Abuelas de Plaza de MayoElsa Pavón, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Foto: Facebook Asociación Civil Anahí

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Falleció Elsa Pavón, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Su lucha por la verdad y justicia en Argentina dejó un legado imborrable. Conoce su historia.

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