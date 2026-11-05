Muere Elsa Pavón, una de las Fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo

La activista argentina Elsa Pavón, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y primera en recuperar a su nieta mediante un proceso judicial de restitución de identidad, murió a los 90 años, según informó hoy la Asociación Anahí.

En sus redes sociales, la Asociación Anahí confirmó el fallecimiento de Elsa Pavón, con un mensaje acompañado de varias fotografías de la activista:

"Nos duele contarles una noticia muy triste para nosotros, el fallecimiento de nuestra lúcida y sabia presidenta, la querida Elsa Pavón”.

La Asociación Anahí destacó que Elsa Pavón es "una referente fundamental de los derechos humanos en la Argentina. Su fuerza y determinación abrieron caminos históricos en la lucha por la verdad, la memoria y la justicia”.

“Con sus logros, su amor y sus lecturas agudas, fue y es sostén entre generaciones. Te amamos”, afirmó la Asociación Anahí.

¿Quién era Elsa Pavón?

El 18 de mayo de 1978, la vida de Elsa Pavón dio un giro cuando su hija Mónica Grinspon, su yerno Claudio Logares y su nieta Paula, de casi dos años, fueron secuestrados en Montevideo, Uruguay, en el marco del Plan Cóndor, el mecanismo de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur.

Desde entonces, Mónica y Claudio están desaparecidos. Mientras que la niña fue robada y entregada a un integrante de la Brigada de San Justo, según relató Elsa Pavón en la última entrevista que concedió a la agencia de noticias EFE, en marzo de 2026, con motivo del 50 aniversario del inicio de la última dictadura militar argentina.

Pavón presidió hasta su muerte la Asociación Anahí, que tomó el nombre de Clara Anahí, nieta de Isabel Chicha Chorobik de Mariani, la primera presidenta de Abuelas de la Plaza de Mayo.

Pavón y Mariani impulsaron una lucha colectiva que dio origen a Abuelas de Plaza de Mayo, organización fundada en 1977.

En 1984, los análisis genéticos confirmaron el lazo familiar con su nieta Paula y la menor se fue a vivir con su abuela. Este caso fue el primero que se resolvió a través de un método científico desarrollado para establecer vínculos genéticos cuando los padres estaban desaparecidos en Argentina.

Durante décadas, Elsa Pavón continuó con la búsqueda de los hijos y nietos de otras abuelas desaparecidos, y participó como querellante en causas judiciales emblemáticas, entre ellas las vinculadas con el robo de menores y los crímenes del Plan Cóndor.

Desde 2025, integraba la Comisión Provincial por la Memoria y hasta casi el final de sus días siguió recorriendo escuelas y bibliotecas para transmitir a las nuevas generaciones la historia de la dictadura argentina.

Con información de EFE.

RMT