Sociedad

Edomex Arranca Bacheo Intensivo: Repararán Calles y Avenidas en Noviembre y Diciembre de 2026

Esta son las vialidades que serán reparadas en los próximos días, revisa si tu zona se encuentra en los trabajos de bacheo del Edomex

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