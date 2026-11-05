Edomex Arranca Bacheo Intensivo: Repararán Calles y Avenidas en Noviembre y Diciembre de 2026

Si transitas por el Estado de México, durante noviembre y diciembre habrá trabajos intensivos para reparar los baches que afectan calles y avenidas de la entidad. Ante esto, el Gobierno estatal puso en marcha un programa con el que busca mejorar las condiciones de las vialidades y facilitar los traslados de millones de personas.

La meta es reparar 275 mil metros cuadrados de superficie dañada en un plazo de 60 días. Para dimensionar el tamaño de los trabajos de bacheo intensivo, esto equivale a recorrer dos veces la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México.

El programa contará con una inversión de 300 millones de pesos y, de acuerdo con el gobierno mexiquense, beneficiará a más de 4.5 millones de habitantes.

Cuartoscuro

La gobernadora del estado, Delfina Gómez dio el banderazo de salida de los trabajos que iniciarán en la calle Leona Vicario, en Toluca. Señaló que estas acciones forman parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.

¿Qué vialidades serán reparadas en el Estado de México?

Los trabajos estarán a cargo de la Junta de Caminos del Estado de México. En el caso del Valle de Toluca se destinarán 60 millones de pesos, con los que se atenderán distintas vialidades en beneficio de más de 1.7 millones de personas.

Los próximos trabajos de bacheo se realizarán en:

Avenida Salvador Díaz Mirón.

Avenida Tecnológico.

Camino Puente Grande-Las Ánimas.

Carretera Metepec-Zacango.

Además, se analiza realizar trabajos de reencarpetamiento en la carretera Toluca-Palmillas. La gobernadora pidió a los ayuntamientos que destinen recursos al mantenimiento de sus calles y avenidas, con el propósito de ampliar la cobertura del programa.

¿Cuánto invertirá el gobierno y a cuántas personas beneficiará?

Este programa de bacheo forma parte de las obras de infraestructura que el Gobierno del Estado de México ha realizado durante este 2026. Hasta el momento se han intervenido más de 400 kilómetros de carreteras y vialidades.

Entre las obras destacan 108 kilómetros del Periférico Norte, 4.72 kilómetros del Periférico Oriente, 22.5 kilómetros de Avenida Central y 40 kilómetros de la Vía Morelos.

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