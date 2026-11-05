Tandeos de Agua en Guadalajara: Así Puedes Solicitar una Pipa en tu Casa o Colonia

El Área Metropolitana de Guadalajara enfrenta una rotación en el suministro de agua que mantiene a cientos de colonias sin servicio o con baja presión durante varios días.

Ante esta situación, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) mantiene el abastecimiento alternativo mediante pipas, como parte del Programa de Rotación del Servicio.

Las personas que requieran este apoyo pueden solicitarlo a través de SIAPATEL, con marcación rápida al 073, o mediante el nuevo SIAPABOT, disponible por WhatsApp en el número 33 5164 4440.

Además, el organismo exhortó a la población a consultar el calendario del programa de tandeos, que fue actualizado durante la primera semana de noviembre, para verificar los días de suspensión del suministro correspondientes a cada zona.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

El calendario establece que en la Zona 1 la suspensión ocurre los lunes, jueves, viernes y domingo; en la Zona 2, los lunes, martes, jueves y domingo; en la Zona 3, los miércoles, jueves y viernes; en la Zona 4, los lunes, martes, sábado y domingo; en la Zona 5, los lunes, martes, miércoles y jueves; en la Zona 6, los viernes, sábado y domingo; y en la Zona 7, los sábados y domingos.