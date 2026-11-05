Sociedad

Tandeos de Agua en Guadalajara: Así Puedes Solicitar una Pipa en tu Casa o Colonia

El servicio se ha visto afectado en cientos de localidades, incluso algunas han reportado que no tienen ni una sola gota desde hace más de 20 días

agua potable en GuadalajaraLas pipas ofrecen el servicio a las colonias afectadas. Foto: Secretaría de Seguridad

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El Siapa mantiene el abastecimiento alternativo de agua mediante pipas para las colonias afectadas por los tandeos en Guadalajara.

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