Accidentes

Explosión en Conalep Deja a Tres Estudiantes con Quemaduras en Aguascalientes

Fuentes anónimas mencionaron que el accidente ocurrió por una presunta negligencia por parte del personal

plantel ConalepN+ acudió al plantel para obtener más información del accidente. Foto: N+

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Tres estudiantes quemados tras explosión en Conalep Aguascalientes. Se sospecha negligencia del personal. Las autoridades aún no confirman causas.

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