Explosión en Conalep Deja a Tres Estudiantes con Quemaduras en Aguascalientes

En Aguascalientes, tres estudiantes resultaron con quemaduras tras la explosión de una estufa en un plantel Conalep, ubicado sobre la calle Loma Huasteca, en el fraccionamiento Lomas del Mirador III, en el oriente de la ciudad.

El incidente ocurrió la semana pasada y, presuntamente, una de las menores requirió hospitalización debido a sus lesiones. Además, fuentes anónimas señalaron que la explosión habría sido provocada por una presunta negligencia del personal del plantel.

Una de las versiones apunta a la posible responsabilidad de un docente; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado las causas de la explosión.

Durante una visita de N+ al plantel, personal escolar indicó que no podía proporcionar información oficial y minimizó lo ocurrido. También se buscó conocer la postura de la subdirección, pero se negaron a emitir algún pronunciamiento.