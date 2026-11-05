Seguridad

Operativo Motero Deja 40 Detenidos y 23 Motocicletas Aseguradas en Aguascalientes

Entre las personas capturadas, hubo seis menores de edad. Autoridades afirman que estos recorridos preventivos continuarán

Motocicleta asegurada en AguascalientesAutoridades continuarán con los recorridos de vigilancia. Foto: N+

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Rodada del terror deja 40 detenidos, incluidos 6 menores, y 23 motos aseguradas en Aguascalientes.

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