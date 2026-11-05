Operativo Motero Deja 40 Detenidos y 23 Motocicletas Aseguradas en Aguascalientes

La rodada del terror en Aguascalientes dejó el saldo de 40 personas detenidas y 23 motocicletas aseguradas a través del operativo motero por parte de elementos de la Dirección de Vialidad y Tránsito Municipal.

De acuerdo con José Manuel Amador Martínez, director de Vialidad y Tránsito, se vigilaron distintos puntos de la ciudad y las personas detenidas, habrían cometido faltas administrativas como no portar casco, no traer licencia de conducir o falta de placas.

“Estuvimos en todo el municipio. Hubo diferentes células; donde sí se vio más el impacto fue a la altura de avenida Aguascalientes, a la altura de Casa Blanca”, refirió José Manuel Amador Martínez.

De las 40 personas detenidas, 6 eran menores de edad y también fueron apercibidos. Esta rodada, que se realiza año con año en el marco del Día de Muertos, dijo el director, no está regulada y la llevan a cabo sin autorización.

Además, el director informó que estos recorridos preventivos continuarán, con el propósito de preservar el orden, fortalecer la seguridad y brindar tranquilidad a la ciudadanía.