Internacional

Gobernador Newsom Conmuta la Condena de Muerte en California por Cadena Perpetua

Gavin Newsom afirma que la ejecución con el aval del Estado es incompatible con los valores del estado que gobierna

El gobernador de California, Gavin Newsom. Foto: APEl gobernador de California, Gavin Newsom. Foto: AP
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