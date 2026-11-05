¿CAMe Activa Doble Hoy No Circula Mañana 6 de Noviembre? Autos y Placas Castigadas CDMX y Edomex

De nueva cuenta la gente se pregunta si hay Contingencia Ambiental el día de hoy, pues esto puede provocar que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) active el Doble Hoy No Circula este viernes 6 de noviembre 2026, por eso acá te decimos qué autos y placas no circulan en CDMX y Edomex.

Debido a que el programa Hoy No Circula está involucrado con la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, en una nota ya te dijimos cómo va a estar el clima este viernes 9 de noviembre en CDMX, pues la lluvia acecha constantemente a las personas que viven en la capital.

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¿Hay Contingencia hoy?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono y partículas PM10. Esto vuelve latente la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para evitar que la contaminación aumente y ponga en riesgo a la población.

Por ahora, las autoridades no ven la necesidad de activar la Contingencia Ambiental en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

Debido a que hasta el momento la Contingencia Ambiental está desactivada, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que durante el primer viernes del mes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con los establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del viernes 6 de noviembre 2026.

Hoy No Circula 6 de noviembre 2026: Qué autos y placas no circulan en CDMX y Edomex

Con la Contingencia inactiva, el Hoy No Circula 6 de noviembre 2026 opera con normalidad, lo que significa que los siguientes carros no circulan durante este viernes:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado azul .

Autos con terminación de placas 9 y 0 .

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

Ya que hasta el momento se encuentra suspendido el Doble Hoy No Circula viernes 6 de noviembre 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex.

AO