Clima en CDMX Mañana Viernes: ¿Lluvia y Tormentas Eléctricas Azotarán la Capital?

¿A sacar las chamarras o el paraguas este viernes? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el clima mañana en la Ciudad de México (CDMX), por lo que aquí te brindamos todos los detalles del pronóstico del tiempo para el 6 de noviembre de 2026.

Y es que según información del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México mantendrán lluvias e incluso posible caída de granizo en entidades del centro del país.

Por ello, aquí te informamos si esas condiciones meteorológicas alcanzarán a la CDMX. Además, puedes consultar los distintos canales de difusión de N+ para enterarte sobre las condiciones meteorológicas en todo el país, ante la presencia de fenómenos meteorológicos como el frente frío número 4.

¿Regresan las tormentas eléctricas?

En su Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis, el SMN alertó sobre lluvias e incluso descargas eléctricas para la capital mexicana este viernes.

En primera instancia, previó que por la mañana se registre cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma, así como bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México, “los cuales estarán acompañados con descargas eléctricas”, dijo.

De igual manera, pronosticó una temperatura mínima de 11 a 13 grados y una máxima de 25 a 27 grados centígrados, así como viento del norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

En una infografía en redes sociales, la Conagua agregó más detalles del pronóstico del tiempo:

Mañana: Temperatura entre 11 y 13 grados; cielo parcialmente nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 25 y 27 grados; 40% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 45 km/h.

Noche: Temperatura entre 16 y 18 grados; cielo parcialmente nublado y rachas de viento de 30 km/h.

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Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, la SGIRPC pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó tener lista la mochila de emergencia con documentos personales en bolsas de plástico herméticas, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio de baterías y agua potable.

Así como extremar precauciones por posible saturación de suelos y deslaves, y disminuir la velocidad, encender luces intermitentes y mantener una distancia de seguridad prudente al manejar.

SPB