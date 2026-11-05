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Se Escapan Dos Toros en Ecatepec: Policías Activan Operativo en la Vía López Portillo

Policías mexiquenses emprendieron un operativo para resguardar a dos toros en el Estado de México

Se Escapan Dos Toros en Ecatepec, Policías activan operativoSe Escapan Dos Toros en Ecatepec, Policías activan operativo. Foto: Policía de Ecatepec

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