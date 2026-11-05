Se Escapan Dos Toros en Ecatepec: Policías Activan Operativo en la Vía López Portillo

Dos toros que se escaparon de un corral movilizaron a cuerpos policiacos en el municipio de Ecatepec, Estado de México, durante la madrugada de este jueves.

Elementos del sector del 3 y 1 de la policía municipal realizaron un operativo para el abanderamiento de dos toros que deambulaban en la vía López Portillo tras escapar de su corral en Guadalupe Victoria.

Durante el patrullaje de la noche, los oficiales del sector 3 ubicaron a los animales en la vía, por lo que de inmediato desplegaron unidades para seguirlos y evitar accidentes viales que afectaran a automovilistas y transportistas que recorran el camino.

Al lugar acudieron los propietarios de los animales, quienes intentaron subir a los ejemplares a un camión, pero no lo lograron.

Luego de ello, los particulares solicitaron el apoyo de los policías para llevarlos hacia la avenida Nacional.

Los toros fueron amarrados a un camión que los dirigió por la vía López Portillo hasta un domicilio en el pueblo de Guadalupe Victoria, donde llegaron a salvo sin que se registraran incidentes.

Mientras que en la colonia Luis Donaldo Colosio, un policía del sector 1 recibió un reporte vecinal sobre un canino atrapado en el canal. El oficial amarró una cuerda a su patrulla y descendió para liberar al canino y llevarlo a la parte alta, donde fue liberado a salvo.

TLS