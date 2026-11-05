Dos Detenidos tras Presunta Agresión Armada Contra Policías en San Luis Potosí

Dos personas fueron detenidas y seis armas de fuego aseguradas durante un operativo de la Guardia Civil Estatal en el bulevar Río Santiago, a la altura de la avenida 20 de Noviembre, en San Luis Potosí. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal, uno de los detenidos disparó contra los agentes cuando le marcaron el alto, por lo que los oficiales repelieron la agresión.

Previo a la intervención, el C5i2 identificó mediante cámaras de reconocimiento facial al hombre señalado por presuntamente disparar contra los policías. Según la dependencia, las autoridades ya le daban seguimiento por su posible relación con actividades delictivas.

Durante el operativo fueron aseguradas cuatro armas cortas, dos armas largas y dos vehículos.

Las dos personas detenidas, junto con las armas y las unidades aseguradas, quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.