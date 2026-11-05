Seguridad

Dos Detenidos tras Presunta Agresión Armada Contra Policías en San Luis Potosí

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal, uno de los hombres detenidos accionó un arma de fuego contra los oficiales cuando intentaron detener su marcha

Dos Detenidos y Seis Armas Aseguradas tras Operativo en Río SantiagoDos Detenidos y Seis Armas Aseguradas tras Operativo en Río Santiago. Foto: N+

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El C5i2 había identificado al señalado mediante cámaras de reconocimiento facial y las autoridades le daban seguimiento por su presunta relación con actividades delictivas

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