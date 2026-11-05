ASF Identifica Vínculos entre Empresas Proveedoras y Personas Relacionadas con el INE

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que se identificaron vínculos entre empresas proveedoras y personas relacionadas con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Destaca que entre los hallazgos se revelaron conexiones entre las empresas ZEG, Graf, Formas Finas y Seriplast, destacando que cinco personas aparecen vinculadas tanto con ZEG como con Graf, además de otras relaciones corporativas entre las sociedades identificadas.

En un comunicado, se destaca e identifica a Jonathan "N", extrabajador del INE, quien figura como apoderado de ZEG, así como el de Alejandro "N", identificado como socio de esta misma empresa y delegado de las asambleas de Formas Finas.

"Estas conexiones corporativas y antecedentes laborales constituyen indicios que ameritan profundizar en la revisión de las contrataciones públicas, a fin de determinar la posible existencia de conflictos de interés, prácticas indebidas o responsabilidades legales", advierte en el texto.

El pasado 23 de octubre, la ASF informó que había iniciado una investigación de oficio respecto al uso indebido de recursos públicos en el INE. La investigación abarca al instituto, los Organismos Públicos Locales Electorales, así como empresas, personas servidoras públicas y proveedores que se encuentren relacionados.

Desde entonces, la ASF contaba con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos.

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