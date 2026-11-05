Internacional

Video de la Protesta en Francia: Policía Dispara Gas Lacrimógeno ante Disturbios

La jornada de huelgas y movilizaciones contra el aumento del costo de vida y las condiciones de los servicios públicos provocó afectaciones en distintas ciudades francesas

Manifestaciones en Francia este 5 de noviembre de 2026.Manifestantes quemaron un contenedor de basura durante una protesta en Francia este 5 de noviembre de 2026. Foto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+