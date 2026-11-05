Video de la Protesta en Francia: Policía Dispara Gas Lacrimógeno ante Disturbios

Este jueves, organizaciones sindicales en Francia convocaron a protestas y huelgas en distintas ciudades. En Lyon, elementos de la policía antidisturbios utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a manifestantes durante los enfrentamientos registrados en las calles.

Las movilizaciones fueron organizadas por sindicatos, entre ellos la Confederación General del Trabajo (CGT), con el respaldo de agrupaciones estudiantiles. Entre sus demandas se encuentran mejores salarios, medidas ante el encarecimiento del costo de vida y mayores recursos para los servicios públicos y el sector educativo.

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Las manifestaciones también se extendieron a París, donde trabajadores y estudiantes participaron en las movilizaciones.

Algunos establecimientos comerciales colocaron paneles de protección en sus fachadas ante la previsión de posibles incidentes durante las concentraciones.

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Las movilizaciones responden al descontento de distintos sectores laborales y estudiantiles por la pérdida del poder adquisitivo, las condiciones de trabajo y el deterioro de los servicios públicos.

Las movilizaciones también tuvieron consecuencias para las actividades turísticas de la capital francesa. La empresa encargada de administrar la Torre Eiffel anunció que el monumento permanecería cerrado durante este jueves debido a la huelga nacional.

FBPT