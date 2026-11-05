Internacional

Detienen al Juez Luis Benítez Alcántara por Soborno Millonario en el Caso Ryan Wedding

La Fiscalía Federal de Estados Unidos confirmó que la captura fue en Colombia el pasado domingo

Detención de Luis Benítez Alcántara, juez federal mexicanoDetención de Luis Benítez Alcántara, juez federal mexicano. Foto: @USAO_LosAngeles

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Luis Benítez Alcántara, juez mexicano, arrestado por soborno millonario en caso Ryan Wedding, exatleta y narcotraficante. ¿Qué significa esto para la justicia internacional?

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