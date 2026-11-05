Detienen al Juez Luis Benítez Alcántara por Soborno Millonario en el Caso Ryan Wedding

La Fiscalía Federal de Estados Unidos de América (EUA) en Los Ángeles, California, informó este jueves sobre la detención de Luis Benítez Alcántara, un juez federal mexicano, quien presuntamente aceptó sobornos y utilizó su posición para ayudar al exfugitivo de la lista de los Diez Más Buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Ryan Wedding, y a sus asociados.

Mediante redes sociales, la Fiscalía detalló que el juez mexicano, de 49 años, fue capturado el pasado domingo 1 de noviembre en Colombia.

Benítez Alcántara era un juez de distrito en la Ciudad de México que presuntamente aceptó 2 millones de dólares a cambio de conceder fianza y ordenar la liberación del segundo al mando de Wedding, mientras el narcotraficante canadiense y exatleta olímpico dirigía una organización criminal transnacional de mil millones de dólares, siendo el mayor proveedor de cocaína a Canadá con conexiones en Colombia, México y Estados Unidos.

Cabe que recordar que Wedding fue detenido el pasado mes de enero en México y posteriormente trasladado por el FBI a Estados Unidos, donde enfrenta varios cargos criminales.

Originario de Canadá, el exatleta olímpico de snowboard, de 44 años, era uno de los 10 más buscados por Estados Unidos por tráfico de drogas y homicidio.

Conocido como Thor, el Jefe, Giant y Public Enemy, el canadiense era objetivo prioritario por las autoridades estadounidenses, ya que es calificado como uno de los narcotraficantes más grandes de la era moderna, como Joaquín El Chapo Guzmán o Pablo Escobar.

Con información de N+