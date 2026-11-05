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La Concacaf Hace Cambios para la Copa Oro 2027: Renueva Formato y Revela Fecha de Sorteo

El certamen contará con 16 selecciones y una fase inicial de cuatro encuentros por equipo

CONCACAF Anuncia Cambios para la Copa Oro 2027CONCACAF Anuncia Cambios para la Copa Oro 2027. Foto: Reuters

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La Copa Oro 2027 cambia su formato: 16 selecciones, 2 grupos de 8 equipos y 4 partidos por equipo. Sorteo oficial el 8 de abril de 2027.

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