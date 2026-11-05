La Concacaf Hace Cambios para la Copa Oro 2027: Renueva Formato y Revela Fecha de Sorteo

La Copa Oro 2027 tendrá un nuevo formato de competencia. La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) anunció cambios en la distribución de las selecciones y el desarrollo de la fase de grupos para la próxima edición, que se disputará del 17 de junio al 11 de julio de 2027.

El torneo contará con la participación de 16 selecciones nacionales, que buscarán el título en una competencia que tendrá dos grupos de ocho equipos, en lugar del esquema anterior de cuatro grupos con cuatro integrantes cada uno.

De acuerdo con Concacaf, los equipos participantes obtendrán su clasificación a través de la Liga de Naciones de la Concacaf y las rondas preliminares de la Copa Oro.

Una de las principales modificaciones estará en la primera fase del torneo. Con el nuevo esquema, cada selección disputará cuatro partidos contra diferentes rivales de su grupo, en lugar de los tres encuentros que contemplaba el formato anterior.

Para definir los enfrentamientos, cada grupo se dividirá en cuatro bloques de clasificación, con dos selecciones en cada uno. Un calendario previamente establecido determinará que cada equipo enfrente a un rival de cada bloque.

Esto significa que las ocho selecciones de cada grupo compartirán una misma tabla de posiciones, aunque no jugarán entre sí durante toda la fase. Cada resultado contará para definir los lugares de clasificación.

Al concluir esta etapa, los cuatro primeros equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, mientras que los otros ocho quedarán eliminados.

Una vez definidos los ocho clasificados, comenzará la fase de eliminación directa, que conservará el esquema tradicional de cuartos de final, semifinales y final.

Los resultados de la fase de grupos determinarán los enfrentamientos de cuartos de final. Los equipos que consigan avanzar deberán ganar sus respectivos partidos para llegar a la final y disputar el campeonato de la Copa Oro 2027.

Concacaf informó que el Sorteo Oficial se realizará el 8 de abril de 2027, cuando se determinará la distribución de las selecciones en los dos grupos y se conocerán los enfrentamientos de la primera fase.