'Mi Prioridad: La Tranquilidad de los que Confiaron sus Ahorros en Nuestro Sistema Financiero'

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves tras presiones por un juicio político luego del colapso de un banco.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", expuso en un mensaje grabado, publicado en la red social X.

La renuncia ocurrió poco después de que el Congreso comenzara a debatir un juicio político en su contra y tras perder el apoyo de su partido.

Peña dijo que dejaba la presidencia tras la intervención el martes de una entidad financiera digital con la que mantuvo vínculos, que administraba 850 millones de dólares en fondos públicos y cuyo cierre dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas.

Ahora, el vicepresidente Pedro Alliana debe asumir el cargo en su reemplazo para completar el mandato hasta 2028.

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En su mensaje a los paraguayos, Peña señaló que “la historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir”.

Añadió que su renuncia es con absoluto respeto a la Constitución Nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos.

“Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, enfatizó.

Asimismo, se disculpó con el pueblo por si en algún momento falló y afirmó que nunca fue su intención defraudar la confianza que depositaron en él.

“Cada día asumí esta responsabilidad con la voluntad de trabajar por el Paraguay. Pero hoy mi prioridad es una sola, la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero. Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares. Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos”, dijo.

El Banco Central del Paraguay (IPS) detectó que el índice de solvencia de Ueno bank, entidad privada a la que fue vinculado y que tiene 2.9 millones de clientes, había caído por debajo del 50% del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".

A raíz del procedimiento de resolución o disolución, los ahorros de miles de usuarios quedaron congelados en el extinto banco, que además patrocina a equipos de futbol local, a la selección de Paraguay y hasta eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

Horas antes, la Cámara de Diputados había instalado una sesión extraordinaria para someter a juicio político a Peña, cuyos debates, al momento del discurso de Peña, superaban las dos horas.