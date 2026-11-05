Internacional

'Mi Prioridad: La Tranquilidad de los que Confiaron sus Ahorros en Nuestro Sistema Financiero'

El vicepresidente Pedro Alliana debe asumir el cargo en su reemplazo para completar el mandato hasta 2028

Santiago Peña durante entrevista con la agencia Reuters en Paraguay, el 21 de agosto de 2024. Foto: ReutersSantiago Peña durante entrevista con la agencia Reuters en Paraguay, el 21 de agosto de 2024. Foto: Reuters
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