Seguridad

Mujer Embarazada Ingresa a Hospital tras ser Golpeada por su Pareja en Piedras Negras

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la colonia Las Argentinas, donde Mónica pidió ayuda

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la colonia Las Argentinas, donde Mónica pidió ayudaHasta el momento el presunto responsable no ha sido detenido en Piedras Negras. Foto: N+

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Hasta el momento el presunto responsable no ha sido detenido en Piedras Negras

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