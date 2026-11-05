Durante la madrugada de este jueves, una mujer identificada como Mónica Guadalupe, de 24 años de edad, ingresó al Hospital de Zona No. 11 del IMSS para recibir atención médica, luego de presuntamente haber sido víctima de una agresión por parte de su pareja sentimental.

La mujer fue trasladada al hospital por su hermana, identificada como Mayra Colunga, de 28 años, quien informó a las autoridades que momentos antes había recibido una llamada telefónica de Mónica, en la que le solicitaba ayuda, debido a que presuntamente había sido agredida por su pareja, identificado como Jorge Martínez, de 25 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos habrían ocurrido en un domicilio ubicado en la colonia Las Argentinas, en Piedras Negras, desde donde la mujer solicitó apoyo a su familiar para recibir atención médica.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso y darán seguimiento a las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar las posibles responsabilidades. Hasta el momento, no se ha informado si el presunto responsable fue detenido.