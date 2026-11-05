Internacional

Tiroteo en Iowa: Reportan Personas Heridas por Disparos en Oficina Postal en Des Moines

El atacante ingresó a una oficina federal en Estados Unidos y abrió fuego contra los presentes

Un agente de policía permanece de pie frente a una oficina de correos tras un tiroteo reportado en Des Moines, Iowa, el jueves 5 de noviembre de 2026.Un agente de policía permanece de pie frente a una oficina de correos tras un tiroteo reportado en Des Moines, Iowa. Foto: AP

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