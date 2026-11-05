Tiroteo en Iowa: Reportan Personas Heridas por Disparos en Oficina Postal en Des Moines

Una oficina de correos en Des Moines, Iowa, fue el escenario de un tiroteo este jueves por la mañana. El ataque dejó a tres personas hospitalizadas, mientras que el tirador ya se encuentra bajo custodia policial.

El sargento de policía de Des Moines, Paul Parizek, declaró ante medios de comunicación que recibieron varias llamadas desde el interior de la oficina de correos para denunciar a un tirador activo.

"Alguien estaba disparando en el segundo piso", dijo el uniformado.

De acuerdo con el sargento, de primer momento se cree que las víctimas no corren peligro a causa de las heridas.

En tanto, los nombres del sospechoso y de los heridos no han sido dados a conocer.

Hasta el momento, informó el funcionario, el sospechoso fue detenido a las afueras de la oficina de correos.

De acuerdo con CBS News, el tirador realizó al menos 10 disparos y luego de las primeras llamadas al 911, la primera unidad policial llegó al lugar de los hechos en tres minutos.

El sargento Parizek reveló a medios que equipo de la Policía de Des Moines ingresó al edificio para revisar que no haya más víctimas. Tras esta revisión, destacaron que el edificio era un lugar seguro.

La oficina de correos se encuentra justo al norte del centro de Des Moines, frente a uno de los principales hospitales de la ciudad. El edificio es un centro regional de clasificación de cuatro pisos con un mostrador de atención al público.

La gobernadora Kim Reynolds dijo que está en contacto con el Departamento de Seguridad Pública en relación con el tiroteo.

"Estamos siguiendo de cerca la situación y nuestras oraciones están con todos los involucrados", publicó en línea. "Agradecemos la pronta respuesta de las fuerzas del orden".

Las Escuelas Públicas de Des Moines informaron que la escuela primaria, el centro de bienvenida y el centro de nutrición cercanos al distrito fueron puestos en estado de alerta después de que la policía notificara al distrito sobre el tiroteo a las 9:20 a. m., lo que significaba que nadie podía entrar ni salir de los edificios.

Dicha alerta se levantó después de que la policía les notificara a las 10:00 a. m. que un sospechoso había sido detenido.

TLS