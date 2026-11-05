Internacional

'Urge Una Reforma Migratoria', Dice en Exclusiva Bobby Pulido ante su Llegada al Congreso de EUA

Pulido dejó a un lado los escenarios para adentrarse en la política de Washington, en enero será congresista demócrata por Texas

Bobby Pulido, congresista electo, en Despierta AméricaBobby Pulido, congresista electo, en Despierta América. Foto: TelevisaUnivision

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