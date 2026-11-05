'Urge Una Reforma Migratoria', Dice en Exclusiva Bobby Pulido ante su Llegada al Congreso de EUA

El triunfo electoral del cantante Bobby Pulido, quien ganó su escaño por el Distrito 15 de Texas por el Partido Demócrata, ha despertado una gran expectativa entre el electorado migrante en los Estados Unidos.

En entrevista exclusiva con N+Univision, el próximo congresista habló sobre sus prioridades legislativas y anunció que una de ellas es una reforma migratoria.

“Yo siento que necesitamos, urge una reforma migratoria”, afirmó el demócrata, quien advirtió que la incertidumbre migratoria también repercute en la economía de la región.

"La economía en el valle de Texas ahorita está en un mal momento. Es una comunidad que vive con mucho miedo, no puede fluir y funcionar bien. Entonces, ahorita yo creo que nos urge una reforma migratoria", reiteró.

Pulido sostuvo que hay muchos migrantes que llevan 20 años viviendo en Estados Unidos y, pese a ello, siguen viviendo con mucho miedo.

Sobre la victoria demócrata y su relación con otros representantes electos, como James Talarico y Gina Hinojosa, Pulido aseguró que, aunque comparten partido, cada uno tiene su propia manera de abordar los asuntos políticos.

Lejos de considerar su triunfo como el final de una meta, el intérprete dejó claro que apenas comienza una nueva responsabilidad. Adelantó que viajaría a Washington para iniciar los preparativos de su oficina y contratar personal.

Además, continuará cumpliendo compromisos con su carrera musical, pues también está nominado a los Latin Grammy.

“Esto no es el fin de nada. O sea, es el comienzo de algo importante”, expresó.

Está previsto que Pulido asuma formalmente su cargo el 3 de enero, fecha a partir de la cual comenzará su trabajo legislativo en el Congreso de Estados Unidos.

Reconoció que su incursión en la política ha representado un desafío distinto a su trayectoria artística, pero también una oportunidad para conocer de cerca las necesidades de las comunidades que ahora representará en Washington.

"Se siente una responsabilidad muy grande”, expresó al referirse al compromiso que implica convertirse en representante federal y tomar decisiones que tendrán consecuencias directas en la vida de sus electores.

El reconocido cantante de música regional y ahora congresista electo por el Distrito 15 de Texas derrotó a la republicana Mónica De La Cruz y recuperó este escaño para el Partido Demócrata.

TLS