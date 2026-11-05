Internacional

Quedan Varadas 20 Ballenas en Nueva Zelanda y Tratan de Regresarlas al Mar

Se cree que estos incidentes se producen por enfermedades, errores de navegación, cambios repentinos en las mareas, entre otros problemas

Nueva ZelandaEn octubre de 2022, casi 500 ballenas piloto fallecieron tras quedarse varadas en una playa en las remotas islas Chatham. Foto: Reuters.

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