Internacional

Francia Vive Nueva Jornada de Huelga y Protestas; Cierra la Torre Eiffel y Salas del Louvre

Los estudiantes iniciaron sus protestas a mediados de septiembre y, pese a algunas respuestas del gobierno a sus reclamos, mantienen las movilizaciones que han dejado miles de detenidos

FranciaLas manifestaciones, algunas marcadas por disturbios y saqueos como la del 17 de octubre, están sacudiendo los últimos meses de la presidencia del centroderechista Emmanuel Macron. Foto: Reuters.

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